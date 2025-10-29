Хет-трик Бедарда принес «Чикаго» победу над «Оттавой»

«Чикаго» на домашнем льду одержал победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Хет-трик у хозяев оформил Коннор Бедард, который также отметился голевой передачей. По одной шайбе забросили Колтон Дак, Луис Кревье, Райан Донато и Фрэнк Назар.

У гостей отличились Джейк Сандерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле.

«Чикаго» (12 очков) занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» (11) идет десятой на «Востоке».