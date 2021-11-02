Хет-трик Кейна помог «Чикаго» разгромить «Оттаву» и одержать первую победу в сезоне

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:1.

В составе «Блэкхокс» хет-трик и ассист сделал Патрик Кейн, дубль на счету Брэндона Хэгела. Гости ответили точным броском Алекса Форментона. Защитники «Сенаторз» Никита Зайцев и Артем Зуб завершили встречу с показателем полезности «-2».

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне и с 4 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 6 очками — на 15-й строчке Востока.