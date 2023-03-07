«Чикаго» разгромил «Оттаву», забросив пять безответных шайб
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:0.
Дубль оформил Сет Джонс, еще по голу забили Филипп Курашев, Джейсон Дикинсон и Лукас Райхель.
После этого матча «Чикаго» с 49 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» с 68 очками — на 10-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Оттава» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Курашев — 9 (Тинорди), 16:22 — 1:0. С. Джонс — 9 (Бьорк, Дикинсон), 22:00 — 2:0. С. Джонс — 10 (Бьорк, Атанасиу), 25:29 — 3:0. Дикинсон — 9 (Бьорк, Энтвистл), 30:31 — 4:0. Райхель — 2 (Атанасиу), 43:18 — 5:0.
Вратари: Стэлок — Сегорд.
Штраф: 15 — 47.
Броски: 21 (3+11+7) — 35 (12+15+8).
Наши: Зайцев (17.57/0/0) — Зуб (21.10/0/-2).
7 марта. Чикаго. United Center.
|7.03
|03:30
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Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
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Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
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Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
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Чикаго – Оттава
|5 : 0
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|- : -
|7.03
|06:30
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Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26