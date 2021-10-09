«Чикаго» отправил Дмитрия Осипова в фарм-клуб

«Чикаго» сократил состав команды в тренировочном лагере. Российский защитник Дмитрий Осипов отправлен в фарм-клуб. Он продолжит подготовку к сезону в «Рокфорде», информирует пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, согласно которой в тренировочном лагере «Чикаго» тренерский штаб пытался переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего.

Осипов в прошлом сезоне провел 22 матча в АХЛ, набрав 6 (2+4) очков.