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«Чикаго» отправил Дмитрия Осипова в фарм-клуб

«Чикаго» отправил защитника Дмитрия Осипова в фарм-клуб в АХЛ
01:40
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«Чикаго» сократил состав команды в тренировочном лагере. Российский защитник Дмитрий Осипов отправлен в фарм-клуб. Он продолжит подготовку к сезону в «Рокфорде», информирует пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, согласно которой в тренировочном лагере «Чикаго» тренерский штаб пытался переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего.

Осипов в прошлом сезоне провел 22 матча в АХЛ, набрав 6 (2+4) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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