«Чикаго» обыграл «Виннипег» и одержал пятую победу подряд, Куликов провел 9 силовых приемов

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» — 5:2. Хозяева одержали пятую победу подряд. Победный гол на счету Давида Кампфа. Патрик Кейн набрал 1000-е очко в лиге.

На счету защитника «Джетс» Дмитрия Куликова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 9 силовых приемов и 4 блок-шота за 22.12 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Нюландер — 6 (Густафссон, Мерфи), 2:51 — 1:0. Густафссон — 6 (Нюландер, Хаймор), 14:11 — 2:0. Шайфли — 23 (Элерс, Сбиса), 38:17 — 2:1. Кемпф — 7 (Дак, Дебринкэт), 49:29 — 3:1. Саад — 13 (Карпентер, Кейн), 54:14 — 4:1. Лайне — 16 (Пионк, Уилер), 57:51 — 4:2. Кубалик — 21 (п.в., Тэйвз, Мерфи), 58:26 — 5:2.

Вратари: Ленер — Хеллебайк (57:23 — 57:51, 58:09 — 58:26).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 33 (8+14+11) — 38 (8+20+10).

Наши: — — Куликов (22.12/0/-1).

20 января. Чикаго. United Center.