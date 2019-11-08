«Чикаго» обыграл «Ванкувер»
«Чикаго» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (5:2). Это второе подряд поражение «Кэнакс».
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Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Дебринкэт — 5 (Стром, Кейн), 6:41 — 1:0. Шоу — 3 (бол., Стром, Кейн), 18:43 — 2:0. Миллер — 7 (бол., Петтерссон, Хорват), 21:02 — 2:1. Кейн — 5 (бол., Кит, Стром), 54:54 — 3:1. Кемпф — 3 (мен., п.в., Мяяття), 57:53 — 4:1. Виртанен — 5 (Эдлер, Годетт), 58:59 — 4:2. Саад — 5 (п.в., Карпентер, Мяяття), 59:54 — 5:2.
Вратари: Кроуфорд — Маркстрем (57:17 — 57:53, 59:04 — 59:27, 59:34 — 59:54).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 37 (17+10+10) — 38 (17+12+9).
8 ноября. Чикаго. United Center.
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