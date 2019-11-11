«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 5:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Остон Мэттьюс, сделавший 4 результативные передачи. На счету российского нападающего Ильи Михеева показатель полезности «-2», 2 броска в створ и блокшот за 15.38 на льду (3.08 — в меньшинстве). Канадская команда нанесла 57 бросков в створ, 10 из них — Мэттьюс.

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«Чикаго» — «Торонто» — 5:4 (4:1, 0:0, 1:3)

Голы: Кейн — 7 (Дебринкэт, Стром), 5:18 — 1:0. Дак — 2 (Шоу, Де Хаан), 12:00 — 2:0. Кейн — 8 (Дебринкэт, Стром), 12:10 — 3:0. Нюландер — 6 (Мэттьюс), 16:29 — 3:1. Тэйвз — 3 (бол., Дебринкэт, Кейн), 17:28 — 4:1. Нюландер — 7 (Мэттьюс), 42:27 — 4:2. Таварес — 5 (бол., Юнссон, Мэттьюс), 52:41 — 4:3. Саад — 6 (Тэйвз, Каджула), 56:26 — 5:3. Юнссон — 5 (бол., Таварес, Мэттьюс), 59:18 — 5:4.

Вратари: Ленер — Хатчинсон (Халверсон, 59:18, 59:32).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 34 (12+15+7) — 57 (15+16+26).

Наши: — - Михеев (15.38/2/-2).

11 ноября. Чикаго. United Center.

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