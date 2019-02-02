"Чикаго" обыграл "Баффало", команды забросили 10 шайб

"Баффало" уступил "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). "Блэкхокс" одержал третью победу кряду.
Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Чикаго" - 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)
Голы: Каджула - 8 (Форслинг), 18:38 - 0:1. Кейн - 30 (Густафссон, Каджула), 20:50 - 0:2. Кит - 2 (Дебринкэт, Кейн), 25:06 - 0:3. Айкел - 17 (Скиннер, Ристолайнен), 38:05 - 1:3. Саад - 16 (Кемпф, Крюгер), 39:39 - 1:4. Поминвилль - 11 (Скиннер, Богосян), 43:39 - 2:4. Окпосо - 9 (бол., Шири, Миттельштадт), 47:16 - 3:4. Мерфи - 2 (Кейн, Тэйвз), 51:24 - 3:5. Кейн - 31 (п.в., Каджула, Сибрук), 57:13 - 3:6. Саад - 17, 59:22 - 3:7.
Вратари: Хаттон (Улльмарк, 40:00, 57:00 - 57:13) - Уорд.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 43 (14+12+17) - 30 (7+15+8).
Наши: - - Анисимов (12.21/2/0).
2 февраля. Баффало. KeyBank Center.