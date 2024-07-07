«Чикаго» объявил о подписании контракта со вторым номером драфта Левшуновым

«Чикаго» подписал контракт с белорусским с защитником Артемом Левшуновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны договорились о трехлетнем контракте начального уровня с кэпхитом 975 тысяч долларов.

18-летний хоккеист был выбран «Чикаго» под вторым номером на драфте НХЛ-2024. Первым был выбран нападающий Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), а третьим — Беккет Сеннеке («Анахайм»).