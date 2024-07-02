«Чикаго» объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Ти Джеем Броди

Защитник Ти Джей Броди подписал двухлетний контракт с «Чикаго», сообщает пресс-служба «Блэкхокс».

Соглашение с 34-летним канадцем рассчитано на 7,5 миллиона долларов, со среднегодовой зарплатой 3,75 миллиона долларов.

Броди последние четыре сезона играл за «Торонто». В сезоне-2023/24 на его счету 26 (1+25) очков в 78 матчах регулярного чемпионата.