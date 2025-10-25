«Чикаго» обменял Райхеля в «Ванкувер»

«Ванкувер» на официальном сайте объявил об обмене из «Чикаго» нападающего Лукаса Райхеля. «Блэкхокс» за 23-летнего немца получили пик в четвертом раунде драфта НХЛ в 2027 году.

Отмечаетсят, что этот пик изначально был у «Чикаго», но «Кэнакс» его заполучили 26 июня 2024 года.

В этом сезоне Райхель сыграл в 5 матчах и набрал 4 (2+2) очка. Всего в НХЛ на его счету в 174 матчах 58 (22+36) очков.