НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» обменял Перлини в «Детройт»

01:56
Теги:

«Чикаго» и «Детройт» совершили обмен, сообщает официальный сайт лиги. Состав «красных крыльев» пополнил 23-летний форвард Брендан Перлини. В нынешнем сезоне он провел лишь один матч. Нападающий сам инициировал обмен. В 200 встречах на его счету 72 (45+27) очков.

«Чикаго» получил права на 19-летнего защитника Алека Регулу, который этот сезон проводит в OHL.Он был выбран на драфте 2018 года под общим 67-м номером.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир