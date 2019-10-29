«Чикаго» обменял Перлини в «Детройт»

«Чикаго» и «Детройт» совершили обмен, сообщает официальный сайт лиги. Состав «красных крыльев» пополнил 23-летний форвард Брендан Перлини. В нынешнем сезоне он провел лишь один матч. Нападающий сам инициировал обмен. В 200 встречах на его счету 72 (45+27) очков.

«Чикаго» получил права на 19-летнего защитника Алека Регулу, который этот сезон проводит в OHL.Он был выбран на драфте 2018 года под общим 67-м номером.

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