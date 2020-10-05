«Чикаго» обменял Мяяттю в «Лос-Анджелес»

Защитник Олли Мяяття был обменян в «Лос-Анджелесом» из «Чикаго» на форварда Брэда Моррисона, сообщает официальный сайт НХЛ.

26-летний финн набрал 17 (4+13) очков в 65 матчах сезона, а также 6 (3+3) баллов в девяти играх плей-офф. «Чикаго» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли проиграл «Вегасу» со счетом 1-4 после того, как в квалификации со счетом 3-1 переиграл «Эдмонтон». «Блэкхокс» были посеяны в квалификации под 12-м номером в Западной конференции, а «Ойлерз» под пятым.

Мяяття — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017). Всего в 427 матчах в составе «Пингвинз» и «Блэкхокс» он набрал 124 (29+95) очка, а также 27 (5+22) баллов в 78 играх плей-офф.