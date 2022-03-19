«Чикаго» обменял Хагеля в «Тампу»

Форвард «Чикаго» Брэндон Хагель перешел в «Тампу», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на 23-летнего канадца «Блэкхокс» получили форвардов Бориса Катчука и Тейлора Рэддиша , а также выбор в первом раунде драфта-2023 и драфта-2024. «Лайтнинг», помимо Хагеля, также получили выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2022 года и 2024 года.

В текущем сезоне Хагель провел 55 матчей, в которых набрал 37 (21+16) очков.