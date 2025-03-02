«Чикаго» обменял Джонса во «Флориду» на Найта

Защитник «Чикаго» Сет Джонс обменян во «Флориду», сообщает TSN.

Взамен на 30-летнего американца «Блэкхокс» получили вратаря Спенсера Найта и выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года.

В текущем сезоне Джонс провел 42 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков. На счету Найта 23 матча в сезоне, в которых он дважды сыграл на ноль и отразил 90,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2.40.