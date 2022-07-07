Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

7 июля, 23:31

«Чикаго» обменял Дебринкэта в «Оттаву» и получил седьмой пик на предстоящем драфте НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Чикаго» обменял нападающего Алекса Дебринкэта в «Оттаву».

В обмен на 24-летнего американца «Блэкхоукс» получили 7-й и 39-й драфт-пики на предстоящем драфте НХЛ-2022, а также пик третьего раунда в 2024 году.

«Чикаго» выбрал Дебринкэта под 39-м номером драфта НХЛ-2016, хоккеист выступал за команду с 2017 года.

В прошлом сезоне игрок набрал 78 (41+37) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и разделил с Евгением Кузнецовым («Вашингтон») 37-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Источник: https://www.nhl.com/senators/news/ottawa-senators-acquire-forward-alex-debrincat-from-chicago/c-334845508
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
1
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый раунд драфта НХЛ 2022 года: порядок выбора игроков

Малкин о том, что «Питтсбург» продлил контракт с Летангом: «Надеюсь, мне не придется играть против тебя»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости