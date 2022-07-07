«Чикаго» обменял Дебринкэта в «Оттаву» и получил седьмой пик на предстоящем драфте НХЛ

«Чикаго» обменял нападающего Алекса Дебринкэта в «Оттаву».

В обмен на 24-летнего американца «Блэкхоукс» получили 7-й и 39-й драфт-пики на предстоящем драфте НХЛ-2022, а также пик третьего раунда в 2024 году.

«Чикаго» выбрал Дебринкэта под 39-м номером драфта НХЛ-2016, хоккеист выступал за команду с 2017 года.

В прошлом сезоне игрок набрал 78 (41+37) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и разделил с Евгением Кузнецовым («Вашингтон») 37-е место в списке лучших бомбардиров сезона.