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Сегодня, 07:18

«Чикаго» переиграл «Нью-Джерси»

«Чикаго» переиграл «Нью-Джерси»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. «Блэкхокс» прервали трехматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Джерси» — 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)

Голы: Хагель — 16, 7:34 — 1:0. Хьюз — 15 (Грэйвс), 9:41 — 1:1. Шарангович — 12 (Хьюз, Зигенталер), 18:55 — 1:2. Кейн — 14 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 21:34 — 2:2. Кейн — 15 (бол., С. Джонс, Дебринкэт), 31:24 — 3:2. Хагель — 17 (бол., Кейн, Дебринкэт), 34:09 — 4:2. Братт — 17 (Сиверсон, Зигенталер), 37:43 — 4:3. Зигенталер — 1 (Хэмилтон), 48:36 — 4:4. Дак — 8 (Мерфи, К. Джонс), 54:04 — 5:4. Карпентер — 2 (Энтвистл, С. Джонс), 54:45 — 6:4. Братт — 18 (Сиверсон, Хьюз), 55:45 — 6:5. Кейн — 16 (п.в.), 58:37 — 7:5. Хагель — 18 (п.в., К. Джонс), 59:32 — 8:5.

Вратари: Ланкинен — Гиллис (57:54 — 58:37, 59:00).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 37 (8+16+13) — 36 (15+9+12).

26 февраля. Чикаго. United Center.

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ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 52 18 34 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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Каролина – Коламбус
 4 : 0
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 5 : 3
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 8 : 5
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 6 : 3
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 - : -
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Леон Драйзайтль

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