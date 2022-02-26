«Чикаго» переиграл «Нью-Джерси»

«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. «Блэкхокс» прервали трехматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Джерси» — 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)

Голы: Хагель — 16, 7:34 — 1:0. Хьюз — 15 (Грэйвс), 9:41 — 1:1. Шарангович — 12 (Хьюз, Зигенталер), 18:55 — 1:2. Кейн — 14 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 21:34 — 2:2. Кейн — 15 (бол., С. Джонс, Дебринкэт), 31:24 — 3:2. Хагель — 17 (бол., Кейн, Дебринкэт), 34:09 — 4:2. Братт — 17 (Сиверсон, Зигенталер), 37:43 — 4:3. Зигенталер — 1 (Хэмилтон), 48:36 — 4:4. Дак — 8 (Мерфи, К. Джонс), 54:04 — 5:4. Карпентер — 2 (Энтвистл, С. Джонс), 54:45 — 6:4. Братт — 18 (Сиверсон, Хьюз), 55:45 — 6:5. Кейн — 16 (п.в.), 58:37 — 7:5. Хагель — 18 (п.в., К. Джонс), 59:32 — 8:5.

Вратари: Ланкинен — Гиллис (57:54 — 58:37, 59:00).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 37 (8+16+13) — 36 (15+9+12).

26 февраля. Чикаго. United Center.