«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.

В составе «Дэвилз» отличились Дуги Хэмилтон, Эрик Хаула, Йеспер Боквист, Райан Грейвс, Тимо Майер и Доусон Мерсер. Хозяева ответили точными бросками Тайлера Джонсона, Лукаса Райхеля и Андреаса Атанасиу.

После этого матча «Нью-Джерси» со 104 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на последней строчке Запада.