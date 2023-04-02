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Сегодня, 05:33

«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.

В составе «Дэвилз» отличились Дуги Хэмилтон, Эрик Хаула, Йеспер Боквист, Райан Грейвс, Тимо Майер и Доусон Мерсер. Хозяева ответили точными бросками Тайлера Джонсона, Лукаса Райхеля и Андреаса Атанасиу.

После этого матча «Нью-Джерси» со 104 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Каролина 75 48 27 105
2 Нью-Джерси 76 48 28 104
3 Рейнджерс 76 44 32 99
4 Айлендерс 77 39 38 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 75 29 46 71
8 Коламбус 75 23 52 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 75 45 30 100
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 77 39 38 85
5 Баффало 75 37 38 81
6 Оттава 76 37 39 79
7 Детройт 75 33 42 75
8 Монреаль 77 30 47 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Даллас 75 41 34 96
3 Колорадо 74 44 30 94
4 Виннипег 76 42 34 87
5 Нэшвилл 75 38 37 84
6 Сент-Луис 76 35 41 76
7 Аризона 76 27 49 67
8 Чикаго 76 24 52 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 76 35 41 85
6 Ванкувер 75 34 41 75
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
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Давид Пастрняк

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Микко Рантанен

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Бостон

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