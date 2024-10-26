«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

«Чикаго» с 5 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Нэшвилл» идет на 15-й строчк (4 очка).