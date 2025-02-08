«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Чикаго» дома победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Чикаго» набрал 40 очков в 54 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 43 очка в 53 играх.