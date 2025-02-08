«Чикаго» обыграл «Нэшвилл», Донато набрал 4 очка

«Чикаго» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Предаторз» потерпели шестое поражение подряд.

Форвард «Блэкхокс» Райан Донато забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Также голами у хозяев отметились Коннор Бедард, Сет Джонс, Патрик Марун и Франк Назар. У «Предаторз» отличились Колтон Сиссонс и Томас Новак.

«Чикаго» набрал 40 очков в 54 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 43 очка в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Назар — 4 (Власик, Терявяйнен), 8:37 — 1:0. Сиссонс — 6 (Смит), 8:57 — 1:1. Марун — 3, 14:54 — 2:1. Бедард — 16 (бол., Донато, Джонс), 25:47 — 3:1. Донато — 17 (Терявяйнен, Назар), 35:24 — 4:1. Джонс — 6 (бол., Донато, Бедард), 39:51 — 5:1. Донато — 18 (Власик), 53:18 — 6:1. Новак — 10 (Бланкенбург, Маршессо), 58:57 — 6:2.

Вратари: Мразек — Сарос.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 30 (11+10+9) — 30 (8+8+14).

Наши: Михеев (14.03/0/0) — Свечков (13.22/0/0).

8 февраля. Чикаго. United Center. 19347 зрителей.