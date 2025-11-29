«Нэшвилл» выиграл у «Чикаго», Свечков сделал голевую передачу

«Нэшвилл» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Блэкхокс» голами отметились Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен. У «Предаторз «отличились Мэттью Вуд, Стивен Стэмкос, Люк Евангелиста и Райан О`Райлли.

Российский нападающий Федор Свечков отметился голевой передачей. У него теперь 3 (1+2) очка в 22 матчах сезона.

«Нэшвилл» набрал 20 очков в 24 матчах и занимает последнее место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 10-й строчке — 25 очков в 24 играх.