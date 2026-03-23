«Нэшвилл» победил «Чикаго» в овертайме

«Нэшвилл» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Ник Лардис и Коннор Бедард, у гостей — Филип Форсберг и Стивен Стэмкос. В овертайме забил Форсберг.

У «Нэшвилла» четвертая победа подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 75 очками после 70 игр. «Чикаго» идет 14-м (65 очков после 70 встреч).

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