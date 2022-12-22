«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу» и потерпел восьмое поражение подряд

«Чикаго» уступил «Нэшвиллу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев забросили Коннор Мерфи и Маккензи Энтвистл, у гостей отличились Нино Нидеррайтер, Мэтт Дюшен, Роман Йоси и Томас Новак.

«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции с 18 очками в 31 матче. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке с 32 очками в 31 игре.

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«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Нидеррайтер — 11 (Гласс, Фаббро), 9:23 — 0:1. Мерфи — 3 (Катчук, Доми), 36:03 — 1:1. Энтвистл — 2 (Мерфи), 36:40 — 2:1. Дюшен — 9 (Экхольм, Каррье), 39:55 — 2:2. Йоси — 7 (Макдона, Пярссинен), 41:27 — 2:3. Новак — 1 (бол., Йоси, Пярссинен), 46:09 — 2:4.

Вратари: Мразек (58:28) — Сарос.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (10+13+16) — 37 (8+13+16).

Наши: — - Тренин (14.08/3/+1).

22 декабря. Чикаго. United Center.