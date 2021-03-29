«Нэшвилл» на выезде победил «Чикаго», у Задорова «-1»
05:33
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:2.
На шайбы Виктора Арвидссона, Калле Ярнкрока и Романа Йоси хозяева ответили дублем Алекса Дебрикэта, защитник Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Нэшвилл» и «Чикаго» имеют по 37 очков и занимают 4-е и 5-е места в Центральном дивизионе.
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