«Нэшвилл» на выезде победил «Чикаго», у Задорова «-1»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:2.

На шайбы Виктора Арвидссона, Калле Ярнкрока и Романа Йоси хозяева ответили дублем Алекса Дебрикэта, защитник Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Нэшвилл» и «Чикаго» имеют по 37 очков и занимают 4-е и 5-е места в Центральном дивизионе.