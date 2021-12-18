«Нэшвилл» выиграл у «Чикаго» в овертайме и продлил победную серию до 7 матчей подряд
07:21
«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Предаторз» Таннер Жанно.
«Нэшвилл» продлил свою победную серию до 7 матчей подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Новак — 1 (бол., Каррье, Канин), 11:56 — 0:1. Дак — 5 (Энтвистл, Кубалик), 13:57 — 1:1. Сиссонс — 4 (бол., Форсберг, Толванен), 51:33 — 1:2. Тэйвз — 3 (Стиллман), 53:55 — 2:2. Жанно — 8 (Йоси), 60:58 — 2:3.
Вратари: Флери — Сарос.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 19 (6+6+7+0) — 31 (9+15+6+1).
Наши: — - Тренин (16.13/0/0).
18 декабря. Чикаго. United Center. 18298 зрителей.
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