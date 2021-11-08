«Чикаго» в овертайме победил «Нэшвилл»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1.

На гол Брэндона Хагеля в основное время гости ответили шайбой Алекса Каррье. На первой минуте овертайма победную шайбу забросил Алекс Дэбринкэт.

После этого матча «Чикаго» с 6 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 13 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хагель — 4 (С. Джонс, Тэйвз), 27:15 — 1:0. Каррье — 1, 29:05 — 1:1. Дебринкэт — 7 (Кейн, Ланкинен), 60:37 — 2:1.

Вратари: Ланкинен — Сарос.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (10+7+14+1) — 21 (5+8+8+0).

Наши: — - Тренин (16.40/2/0).

8 ноября. Чикаго. United Center.