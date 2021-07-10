«Чикаго» не собирается удерживать часть зарплаты Кита в случае обмена

«Чикаго» хочет обменять защитника Данкана Кита. При этом клуб не собирается удерживать часть зарплаты 37-летнего игрока обороны, сообщает Daily Faceoff.

Срок соглашения Кита с зарплатой 5,538 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23.

Защитник играет за «Чикаго» с 2005 года. С командой он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне Кит провел 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.