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«Чикаго» не собирается удерживать часть зарплаты Кита в случае обмена

17:38
Данкан Кит. Фото ХК «Чикаго».
Данкан Кит. Фото ХК «Чикаго».
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«Чикаго» хочет обменять защитника Данкана Кита. При этом клуб не собирается удерживать часть зарплаты 37-летнего игрока обороны, сообщает Daily Faceoff.

Срок соглашения Кита с зарплатой 5,538 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23.

Защитник играет за «Чикаго» с 2005 года. С командой он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне Кит провел 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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