«Чикаго» не собирается удерживать часть зарплаты Кита в случае обмена
17:38
«Чикаго» хочет обменять защитника Данкана Кита. При этом клуб не собирается удерживать часть зарплаты 37-летнего игрока обороны, сообщает Daily Faceoff.
Срок соглашения Кита с зарплатой 5,538 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23.
Защитник играет за «Чикаго» с 2005 года. С командой он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
В прошедшем сезоне Кит провел 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.
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