«Чикаго» не будет надевать джерси с радужной символикой из соображений безопасности российских игроков

«Чикаго» отказался от идеи надеть на игроков джерси для разминки с радужной символикой перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», сообщает CBC.

Такое решение принято из соображений безопасности российских игроков.

За «Блэкхокс» выступают Антон Худобин, Никита Зайцев и Павел Гоголев.

Ранее защитник «Филадельфии» Иван Проворов пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку меньшинств.