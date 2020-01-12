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«Чикаго» нанес «Анахайму» третье поражение подряд

07:20
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«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 4:2. «Утки» потерпели третье поражение кряду. Дубль в составе хозяев оформил Доминик Кубалик.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Анахайм» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Джонс — 5 (Каше), 3:37 — 0:1. Тэйвз — 11, 8:13 — 1:1. Кубалик — 15 (Кейн, Тэйвз), 24:20 — 2:1. Кубалик — 16 (Мерфи, Смит), 32:21 — 3:1. Ракелль — 11 (Лундстрем, Комтуа), 42:29 — 3:2. Мяяття — 3 (Дебринкэт, Кемпф), 43:59 — 4:2.

Вратари: Ленер — Гибсон (57:13).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (8+17+8) — 37 (10+9+18).

Наши: — - -.

12 января. Чикаго. United Center.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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