«Чикаго» начал переговоры с Задоровым по новому контракту
18:18
Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн заявил, что клуб начал переговоры с защитником Никитой Задоровым по новому контракту, сообщает в Twitter журналист Марк Лазерус. Летом хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.
В прошедшем регулярном чемпионате Задоров провел 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.
Игрок выступит в составе сборной России на чемпионате мира-2021 в Латвии.
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