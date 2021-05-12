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«Чикаго» начал переговоры с Задоровым по новому контракту

18:18
Никита Задоров. Фото ХК «Чикаго».
Никита Задоров. Фото ХК «Чикаго».
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Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн заявил, что клуб начал переговоры с защитником Никитой Задоровым по новому контракту, сообщает в Twitter журналист Марк Лазерус. Летом хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

В прошедшем регулярном чемпионате Задоров провел 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Игрок выступит в составе сборной России на чемпионате мира-2021 в Латвии.

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