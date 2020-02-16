«Чикаго» на выезде обыграл «Калгари»

«Чикаго» выиграл у «Калгари» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Александр Нюландер. У хозяев по две шайбы забросили Сэм Беннетт и Элиас Линдхольм.

«Чикаго» набрал 60 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. У «Калгари» 66 очков и седьмая позиция.

НХЛ

«Калгари» — «Чикаго» — 4:8 (2:2, 1:4, 1:2)

Голы: Тэйвз — 16 (Кубалик, Куккук), 0:30 — 0:1. Беннетт — 6 (Дюбе, Лучич), 2:07 — 1:1. Кубалик — 23 (Тэйвз, Кейн), 9:17 — 1:2. Беннетт — 7 (Дюбе, Кюлингтон), 12:57 — 2:2. Саад — 18 (Кейн, Густафссон), 24:24 — 2:3. Нюландер — 7, 25:28 — 2:4. Линдхольм — 26 (Годро, Кюлингтон), 30:56 — 3:4. Дебринкэт — 14 (Стром, Дак), 37:47 — 3:5. Нюландер — 8 (Хаймор), 38:14 — 3:6. Линдхольм — 27 (бол., Годро, Ткачак), 54:06 — 4:6. Кейн — 26 (Тэйвз), 56:48 — 4:7. Дак — 8 (Каджула, Мерфи), 58:59 — 4:8.

Вратари: Риттих (Тэлбот, 25:28) — Ленер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 42 (8+14+20) — 28 (12+7+9).

16 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.