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Сегодня, 23:30

«Чикаго» может обменять нападающего Хагеля. Клуб НХЛ предложил за игрока пик 1-го раунда и проспекта

«Чикаго» может обменять нападающего Хагеля
Иван Шитик
Корреспондент

«Чикаго» может обменять нападающего Брэндона Хагеля, сообщает инсайдер Daily Faceoff Франк Серавалли.

По его информации, один клуб НХЛ уже предложил за 23-летнего канадца пик 1-го раунда, а также перспективного молодого игрока.

В нынешнем сезоне форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 27 (14+13) очков.

Его контракт с кэпхитом 1,5 миллиона долларов истекает в сезоне-2023/24.

ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 49 17 32 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
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4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 50 22 28 50
6 Оттава 45 17 28 38
7 Баффало 47 15 32 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 34 12 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 46 20 26 48
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3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
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5 Эдмонтон 46 25 21 53
6 Ванкувер 49 22 27 50
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