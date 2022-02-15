«Чикаго» может обменять нападающего Хагеля. Клуб НХЛ предложил за игрока пик 1-го раунда и проспекта

«Чикаго» может обменять нападающего Брэндона Хагеля, сообщает инсайдер Daily Faceoff Франк Серавалли.

По его информации, один клуб НХЛ уже предложил за 23-летнего канадца пик 1-го раунда, а также перспективного молодого игрока.

В нынешнем сезоне форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 27 (14+13) очков.

Его контракт с кэпхитом 1,5 миллиона долларов истекает в сезоне-2023/24.