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«Чикаго» может обменять 37-летнего Данкана Кита в «Сиэтл»

20:51
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Защитник Данкан Кит может покинуть «Чикаго». Клуб ищет варианты обмена 37-летнего игрока обороны, сообщает The Hockey News.

Одним из главных претендентов на Кита называется «Сиэтл».

Срок соглашения Кита с зарплатой 5,538 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник играет за «Чикаго» с 2005 года.

В нынешнем сезоне Кит провел 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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