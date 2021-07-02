«Чикаго» может обменять 37-летнего Данкана Кита в «Сиэтл»

Защитник Данкан Кит может покинуть «Чикаго». Клуб ищет варианты обмена 37-летнего игрока обороны, сообщает The Hockey News.

Одним из главных претендентов на Кита называется «Сиэтл».

Срок соглашения Кита с зарплатой 5,538 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник играет за «Чикаго» с 2005 года.

В нынешнем сезоне Кит провел 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.