«Чикаго» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Юнайтед Центр» в Чикаго.

Голы «Блэкхокс» на счету Тайлера Бертуцци, Патрика Маруна и Нико Фолиньо (дубль). У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд и Эмиль Хейнеман.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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