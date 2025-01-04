«Чикаго» одержал победу над «Монреалем»

«Чикаго» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блэкхокс» прервали пятиматчевую серию поражений.

У «Чикаго» Ник Фолиньо оформил дубль, а также по голу забили Тайлер Бертуцци и Патрик Марун. Шайбы «Канадиенс» забросили Коул Кофилд и Эмиль Хейнеман.

«Монреаль» набрал 37 очков в 38 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 28 очков в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Монреаль» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Бертуцци — 13 (бол., Терявяйнен, Бедард), 3:21 — 1:0. Кофилд — 20 (Мэтисон, Сузуки), 18:24 — 1:1. Фолиньо — 9 (Кайсер, Дикинсон), 27:05 — 2:1. Марун — 2 (Донато, Смит), 43:01 — 3:1. Хейнеман — 10 (бол., Мэтисон, Дак), 49:45 — 3:2. Фолиньо — 10 (Холл, Власик), 55:51 — 4:2.

Вратари: Содерблум — Монтембо.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 26 (11+8+7) — 40 (11+19+10).

Наши: Михеев (17.17/0/0) — -.

4 января. Чикаго. United Center. 19620 зрителей.