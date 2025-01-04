«Чикаго» одержал победу над «Монреалем»
«Чикаго» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блэкхокс» прервали пятиматчевую серию поражений.
У «Чикаго» Ник Фолиньо оформил дубль, а также по голу забили Тайлер Бертуцци и Патрик Марун. Шайбы «Канадиенс» забросили Коул Кофилд и Эмиль Хейнеман.
«Монреаль» набрал 37 очков в 38 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 28 очков в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Монреаль» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Бертуцци — 13 (бол., Терявяйнен, Бедард), 3:21 — 1:0. Кофилд — 20 (Мэтисон, Сузуки), 18:24 — 1:1. Фолиньо — 9 (Кайсер, Дикинсон), 27:05 — 2:1. Марун — 2 (Донато, Смит), 43:01 — 3:1. Хейнеман — 10 (бол., Мэтисон, Дак), 49:45 — 3:2. Фолиньо — 10 (Холл, Власик), 55:51 — 4:2.
Вратари: Содерблум — Монтембо.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 26 (11+8+7) — 40 (11+19+10).
Наши: Михеев (17.17/0/0) — -.
4 января. Чикаго. United Center. 19620 зрителей.
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|20
|20
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|20
|15
|42
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|19
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|14
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Виннипег
|40
|27
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|56
|2
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|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|42
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|Юта
|38
|17
|21
|40
|7
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|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Ванкувер
|37
|18
|19
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
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|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
|4.01
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|3 : 2 Б
|4.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 0
|4.01
|04:00
|
Чикаго – Монреаль
|4 : 2
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|4.01
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -