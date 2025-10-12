«Чикаго» дома проиграл «Монреалю»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У «Блэкхокс» отличились Коннор Бедард и Сэм Ринцель. Заброшенные шайбы «Канадиенс» на счету Захари Болдюка, Коула Кофилда и Кайдена Гюле.

«Монреаль» с 4 очками в 3 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет предпоследним в Западной конференции — 1 очко в 3 играх.