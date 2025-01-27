«Чикаго» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» на выезде одержала победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За победителей шайбы забросили Джаред Сперджен, Фредерик Годро, Джоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо.

В составе «Блэкхокс» отличились Сет Джонс и Фрэнк Назар.

«Миннесота» набрала 62 очка и занимает 5-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет 15-м с 35 баллами.