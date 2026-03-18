«Чикаго» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в овертайме обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко забил гол, а его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Миннесота» набрала 90 очков в 69 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» находится на 14-й строчке с 62 очками в 67 играх.

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