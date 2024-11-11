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Сегодня, 07:39

«Чикаго» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Чикаго» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

«Миннесота» с 23 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 13 очков.

ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 10 8 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 14 5 9 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 13 7 6 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 14 5 9 12
8 Сан-Хосе 16 5 11 12
Результаты / календарь
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11.11 03:00
Нью-Джерси – Сан-Хосе
 0 : 1
11.11 03:00
Чикаго – Миннесота
 2 : 1 ОТ
11.11 04:00
Анахайм – Коламбус
 4 : 2
11.11 20:30
Баффало – Монреаль
 - : -
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