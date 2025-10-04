«Миннесота» победила «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ. Тарасенко забил гол, у Капризова — ассист

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Владимир Тарасенко, Джоэль Эрикссон и Райан Хартман с передачи Кирилла Капризова. У «Блэкхокс» шайбы забросили Фрэнк Назар и Ник Фолиньо.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 10 октября сыграет с «Сент-Луисом», «Чикаго» 8 октября встретится с «Флоридой».