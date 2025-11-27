Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Чикаго»

«Миннесота» в овертайме обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Блэкхокс» отличились Джейсон Дикинсон, Коннор Бедард и Артем Левшунов, а у «Уайлд» — Брок Фэйбер, Нико Штурм и Мэтт Болди.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для 28-летнего россиянина это 14-й гол в сезоне. Также на его счету 14 голевых передач.

«Миннесота» набрала 30 очков в 24 матчах и поднялась на 3-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 9-й строчке — 25 очков в 23 играх.