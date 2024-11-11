«Чикаго» в овертайме обыграл «Миннесоту», Капризов сделал голевую передачу

«Чикаго» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 28 (9+1) очков.

«Миннесота» с 23 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Дикинсон — 2, 16:44 — 1:0. Болди — 9 (Капризов, Зуккарелло), 55:29 — 1:1. Курашев — 3 (Джонс), 61:50 — 2:1.

Вратари: Мразек — Густавссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (7+9+4+2) — 33 (5+9+19+0).

Наши: — - Капризов (25.02/5/+1), Тренин (10.15/1/0), Хуснутдинов (11.43/1/0).

11 ноября. Чикаго. United Center. 19 657 зрителей.