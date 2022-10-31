«Миннесота» в серии буллитов обыграла «Чикаго», Капризов реализовал победный бросок

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов реализовал победный буллит и завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Миннесота» с 9 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Маккейб — 1 (Лафферти, Тинорди), 6:39 — 1:0. Болди — 4 (Хартман), 7:01 — 1:1. Шоу — 1 (Стил, Девар), 10:52 — 1:2. Тэйвз — 5 (Курашев, Рус), 30:27 — 2:2. Атанасиу — 3 (Кейн, Тинорди), 50:02 — 3:2. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Шоу), 50:19 — 3:3.

Победный буллит: Капризов.

Вратари: Стэлок — Флери.

Штраф: 25 — 11.

Броски: 26 (13+6+7+0) — 35 (11+9+13+2).

Наши: — - Капризов (23.37/3/-1).

31 октября. Чикаго. United Center. 14149 зрителей.