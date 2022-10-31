«Миннесота» в серии буллитов обыграла «Чикаго», Капризов реализовал победный бросок
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.
Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов реализовал победный буллит и завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Миннесота» с 9 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Маккейб — 1 (Лафферти, Тинорди), 6:39 — 1:0. Болди — 4 (Хартман), 7:01 — 1:1. Шоу — 1 (Стил, Девар), 10:52 — 1:2. Тэйвз — 5 (Курашев, Рус), 30:27 — 2:2. Атанасиу — 3 (Кейн, Тинорди), 50:02 — 3:2. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Шоу), 50:19 — 3:3.
Победный буллит: Капризов.
Вратари: Стэлок — Флери.
Штраф: 25 — 11.
Броски: 26 (13+6+7+0) — 35 (11+9+13+2).
Наши: — - Капризов (23.37/3/-1).
31 октября. Чикаго. United Center. 14149 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|2
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|3
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|6
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|3 : 4 Б
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|4 : 3 ОТ
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|2 : 3
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66