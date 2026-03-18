«Чикаго» и «Миннесота» сыграют в чемпионате НХЛ 18 марта

«Чикаго» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 18 марта. Игра пройдет на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США), стартовое вбрасывание — в 3.30 по московскому времени.

«Чикаго» — «Миннесота»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

18 марта, 03:30. United Center (Чикаго) Чикаго Миннесота

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Чикаго» провел 66 матчей и набрал 61 очко, предыдущим соперником «Блэкхоукс» был «Вегас» (0:4). У «Миннесоты» 68 матчей и 88 очков, в понедельник «Уайлд» уступили «Торонто» (2:4).