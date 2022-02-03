Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:0.

Отличились Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Нико Штурм, защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Миннесота» с 59 очками занимает третье место в Западной конференции, «Чикаго» с 39 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Голы: Годро — 4 (бол., Бродин, Фиала), 24:53 — 0:1. Зуккарелло — 15 (Гринуэй, Духайм), 26:56 — 0:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 34:08 — 0:3. Фиала — 13 (Болди, Годро), 50:38 — 0:4. Штурм — 7 (Девар, Раск), 52:02 — 0:5.

Вратари: Флери (Делиа, 52:02) — Тэлбот.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (8+10+12) — 35 (13+11+11).

Наши: — - Капризов (18.20/3/+1), Куликов (18.13/2/+1).

3 февраля. Чикаго. United Center.