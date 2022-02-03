Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:0.
Отличились Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Нико Штурм, защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Миннесота» с 59 очками занимает третье место в Западной конференции, «Чикаго» с 39 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Голы: Годро — 4 (бол., Бродин, Фиала), 24:53 — 0:1. Зуккарелло — 15 (Гринуэй, Духайм), 26:56 — 0:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 34:08 — 0:3. Фиала — 13 (Болди, Годро), 50:38 — 0:4. Штурм — 7 (Девар, Раск), 52:02 — 0:5.
Вратари: Флери (Делиа, 52:02) — Тэлбот.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (8+10+12) — 35 (13+11+11).
Наши: — - Капризов (18.20/3/+1), Куликов (18.13/2/+1).
3 февраля. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|47
|25
|22
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|3.02
|03:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|0 : 3
|3.02
|03:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|3 : 5
|3.02
|03:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|3 : 5
|3.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|2 : 4
|3.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|0 : 5
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09