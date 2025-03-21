«Чикаго» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Лос-Анджелес» набрал 83 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Чикаго» с 49 очками — на 15-й строчке.