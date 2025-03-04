«Чикаго» обыграл «Лос-Анджелес», у Михеева гол+пас

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.

В составе «Блэкхокс» по 2 (1+1) очка набрали Илья Михеев и Райан Донато, еще по голу забили Алек Мартинес, Итан дель Мастро и Андреас Атанасиу. У «Кингз» шайбу забросил Анже Копитар.

После этого матча «Чикаго» с 45 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 70 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Мартинес — 5 (Бертуцци), 10:57 — 1:0. Копитар — 14 (Тюркотт, Кемпе), 11:39 — 1:1. Михеев — 12 (Терявяйнен, Донато), 20:46 — 2:1. дель Мастро — 2 (Марун, Райхель), 33:30 — 3:1. Атанасиу — 1 (Дач), 41:20 — 4:1. Донато — 22 (п.в., Михеев, Терявяйнен), 58:30 — 5:1.

Вратари: Найт — Кемпер (56:52 — 58:30).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 19 (7+9+3) — 42 (17+9+16).

Наши: Михеев (16.05/2/+2) — Гавриков (21.44/0/-2).

4 марта. Чикаго. United Center. 16254 зрителя.