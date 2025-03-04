«Чикаго» обыграл «Лос-Анджелес», у Михеева гол+пас
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.
В составе «Блэкхокс» по 2 (1+1) очка набрали Илья Михеев и Райан Донато, еще по голу забили Алек Мартинес, Итан дель Мастро и Андреас Атанасиу. У «Кингз» шайбу забросил Анже Копитар.
После этого матча «Чикаго» с 45 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 70 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Мартинес — 5 (Бертуцци), 10:57 — 1:0. Копитар — 14 (Тюркотт, Кемпе), 11:39 — 1:1. Михеев — 12 (Терявяйнен, Донато), 20:46 — 2:1. дель Мастро — 2 (Марун, Райхель), 33:30 — 3:1. Атанасиу — 1 (Дач), 41:20 — 4:1. Донато — 22 (п.в., Михеев, Терявяйнен), 58:30 — 5:1.
Вратари: Найт — Кемпер (56:52 — 58:30).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 19 (7+9+3) — 42 (17+9+16).
Наши: Михеев (16.05/2/+2) — Гавриков (21.44/0/-2).
4 марта. Чикаго. United Center. 16254 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3