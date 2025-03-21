«Лос-Анджелес» победил «Чикаго», Гавриков сделал голевой пас
«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У «Кингз» голы забили Тревор Мур, Алекс Туркотт и Джоэл Эдмундсон. Результативная передача на счету Владислава Гаврикова. У «Блэкхокс» шайбу забросил Коннор Бедард.
«Лос-Анджелес» набрал 83 очка и занимает 6 место в таблице Западной конференции. «Чикаго» с 49 очками — на 15-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Мур — 14, 8:45 — 0:1. Тюркотт — 8 (Гавриков, Спенс), 9:44 — 0:2. Бедард — 19 (бол., Бертуцци, Терявяйнен), 30:50 — 1:2. Эдмундсон — 6 (п.в.), 59:41 — 1:3.
Вратари: Найт (58:17 — 59:41) — Кемпер.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 18 (7+5+6) — 33 (19+8+6).
Наши: Михеев (17.47/0/0) — Гавриков (20.50/1/+2), Кузьменко (15.12/1/0).
21 марта. Чикаго. United Center. 16981 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -