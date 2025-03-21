«Лос-Анджелес» победил «Чикаго», Гавриков сделал голевой пас

«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Кингз» голы забили Тревор Мур, Алекс Туркотт и Джоэл Эдмундсон. Результативная передача на счету Владислава Гаврикова. У «Блэкхокс» шайбу забросил Коннор Бедард.

«Лос-Анджелес» набрал 83 очка и занимает 6 место в таблице Западной конференции. «Чикаго» с 49 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Мур — 14, 8:45 — 0:1. Тюркотт — 8 (Гавриков, Спенс), 9:44 — 0:2. Бедард — 19 (бол., Бертуцци, Терявяйнен), 30:50 — 1:2. Эдмундсон — 6 (п.в.), 59:41 — 1:3.

Вратари: Найт (58:17 — 59:41) — Кемпер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 18 (7+5+6) — 33 (19+8+6).

Наши: Михеев (17.47/0/0) — Гавриков (20.50/1/+2), Кузьменко (15.12/1/0).

21 марта. Чикаго. United Center. 16981 зритель.