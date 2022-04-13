«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Чикаго»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 88 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 59 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Мур — 15 (Дано, Арвидссон), 7:43 — 0:1. Дано — 22 (Рой, Арвидссон), 10:50 — 0:2. Рэддиш — 8 (Курашев, Тэйвз), 36:27 — 1:2. Лизотт — 9 (Иафалло, Браун), 37:00 — 1:3. Спенс — 2 (Копитар, Калиев), 45:08 — 1:4. Кейн — 23 (Рэддиш, Курашев), 56:42 — 2:4. Лизотт — 10 (п.в., Браун, Эдлер), 58:24 — 2:5.

Вратари: Делиа (47:03 — 47:16, 57:30 — 58:24) — Куик.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 20 (6+5+9) — 36 (14+13+9).

Наши: — .

13 апреля. Чикаго. United Center. 18 032 зрителя.